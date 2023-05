Der HC Landsberg kann einen Publikumsliebling halten

Eishockey-Bayernligist HC Landsberg gibt die nächste Vertragsverlängerung bekannt. Wieder ist es ein Spieler, der in Landsberg mit Eishockey begonnen hat.

Beim HC Landsberg schreiten die Vorbereitungen für die neue Saison voran. So gibt der Verein in einer Pressemitteilung die Verlängerung mit einem der Publikumslieblinge bekannt. Auch der bisherige Hauptsponsor 3C-Carbon-Group unterstützt den Verein nach seinem freiwilligen Rückzug in die Eishockey-Bayernliga, gibt der HCL in einer Pressemitteilung bekannt.

Mit Florian Reicheneder bleibt ein gebürtiger Landsberger für die kommende Saison im Kader der Riverkings. Der 1,93 Meter große und 93 kg schwere Verteidiger geht damit in sein achtes Jahr im Seniorenbereich des HC Landsberg und wird auch in der neuen Saison mit der Rückennummer 72 auflaufen.

Florian Reicheneder spielt weiterhin für den HC Landsberg. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

Über die Jahre entwickelte sich der 24-jährige Student nicht nur vom Stürmer zum Verteidiger, sondern aufgrund seines Einsatzwillens und seiner kämpferischen Spielweise immer mehr zum Publikumsliebling, so der HCL in seiner Pressemitteilung.

Vizepräsident Michael Grundei zur Vertragsverlängerung: „Flo ist inzwischen aus unserer Verteidigung nicht mehr wegzudenken. Er hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und spielt insbesondere in der Defensive sehr unaufgeregt und effizient. Er ist eine wichtige Stütze im Team und wird sich sicherlich auch in der kommenden Saison noch weiterentwickeln. Er ist nicht nur auf dem Eis, sondern auch daneben und in der Kabine ein wichtiger Spieler, gibt immer 110 Prozent und wir sind sehr froh, dass er weiter bei uns an Bord bleibt.“

Reicheneder: Ziel sind die Play-offs

Florian Reicheneder: „Ich freue mich, weiterhin für meinen Heimatverein aufs Eis zu gehen. Nach der schwierigen letzten Saison möchten wir jetzt voll angreifen und in die Play-offs der Bayernliga einziehen. Wir wollen auf dem Eis mit viel Einsatz, Herz, Leidenschaft und Spaß erfolgreich sein und uns als Team pushen, um unsere Fans zu begeistern. Ich freue mich auf die neue Saison und bereite mich in den nächsten Wochen intensiv auf die neue Spielzeit vor.“

Gute Nachrichten gibt es auch in Sachen Hauptsponsor: Die 3C-Carbon-Group verlängert ihr Engagement als Hauptsponsor auch nach dem Rückzug in die Bayernliga. Dazu Präsident Frank Kurz: „Wir freuen uns sehr, dass die 3C-Carbon Group uns auch weiterhin im Umfang der letzten Jahre unterstützt. Wir sind sehr stolz, in der 3C-Carbon-Group AG einen so treuen und zuverlässigen Partner an unserer Seite zu haben. Ohne das großzügige Engagement wäre weder unser Spielbetrieb der ersten Mannschaft noch unsere Nachwuchsarbeit in diesem Umfang möglich.“

Christoph Kruse (links) und HCL-Präsident Frank Kurz geben die Vertragsverlängerung mit Hauptsponsor 3C-Carbon-Group bekannt. Foto: Hc Landsberg

Für die 3C-Carbon-Group äußert sich Pressesprecher Christoph Kruse: „Für uns als international tätiges Hightech Unternehmen mit starker regionaler Verwurzelung war immer klar, dass wir als zuverlässiger Partner den HC Landsberg auch in sportlich schwierigen Zeiten treu begleiten wollen. Im vertrauensvollen Austausch waren wir auch über den jetzt eingeschlagenen Weg zurück in die Bayernliga stets informiert und wollen diesen Weg auch weiterhin unterstützen.“ (AZ)