Der HC Landsberg kann sich nur kurz freuen

Der HC Landsberg holt gegen Passau zwei Punkte. Trotzdem bleiben die Riverkings am Ende der Eishockey-Oberliga Süd. Teammanager Oswald führt ein langes Gespräch mit dem Trainer.

Nur kurz währte die Freude beim HC Landsberg: Nach dem 3:2-Sieg nach Verlängerung gegen Passau hatte man zunächst die Rote Laterne in der Eishockey-Oberliga an Füssen abgegeben. Aber schon am Sonntag musste man diese nach der 1:7-Niederlage in Regensburg wieder entgegennehmen. Trotzdem ist Landsbergs Teammanager Michael Oswald zuversichtlich.

Gut ein Drittel der Saison haben die Landsberg Riverkings absolviert: 16 der insgesamt 44 Partien sind gespielt – und die Landsberger liegen mit neun Punkten auf dem letzten Platz. „Diesmal sind wir aber nicht abgeschlagen“, betont Oswald. Tatsächlich beträgt der Rückstand auf Platz zehn, der zur Teilnahme an den Pre-Play-offs berechtigt und den aktuell Passau belegt, nur drei Punkte.

Vier Mannschaften kämpfen um Platz zehn

Füssen ist mit zwei Zählern mehr Vorletzter, und auch Lindau (14) als Neunter ist noch in Reichweite. „Damit sind es die erwarteten vier Mannschaften, die um Platz zehn kämpfen, und ich hoffe, wir können es bis zum Schluss spannend machen“, so Michael Oswald.

Immerhin sei nach dem katastrophalen Wochenende zuvor mit den beiden Klatschen gegen Rosenheim und Weiden (3:11/1:10) gegen Passau eine Steigerung zu sehen gewesen, „auch wenn das nicht schwer war“, so Oswald. Und es wäre auch mehr drin gewesen, denn über 40 Minuten war Landsberg klar die bessere Mannschaft – nutzte aber seine Torchancen nicht. „Wir spielen nicht wie ein Tabellenletzter“, sagt Michael Oswald. Genau das sei aber auch ein Problem: „Wir wollen immer zu schön und dann zu kompliziert spielen, anstatt einfach auch mal dreckig die Scheibe rauszuhauen.“ In Regensburg kam ein weiteres „altes Laster“ hinzu: Vier der sieben Tore erzielte der Gastgeber nämlich in Überzahl.

„Wir haben lange Gespräche geführt“, sagt Oswald, sowohl mit einzelnen Spielern, als auch mit Trainer Fabio Carciola. „Wir haben immer ein wöchentliches Meeting, diesmal allerdings ist es etwas länger ausgefallen.“ Wackelt etwa der Stuhl des Trainers? „Wir sind im Leistungssport, und da zählen nur die Ergebnisse. Dass es in die richtige Richtung geht, hat das Spiel gegen Passau gezeigt“, antwortet Michael Oswald. Und: „Wir wollen den Weg mit Fabio Carciola gehen.“

Ein neuer Spieler muss auch eine Verstärkung sein

Keine Änderungen sind bislang auch bezüglich des Kaders geplant. „Natürlich haben wir den Spielermarkt im Auge“, so der Teammanager. Aber es mache nur Sinn, jemanden zu verpflichten, der auch wirklich weiterhelfe. „Den Spieler mit den 25 Toren sucht jede Mannschaft. Und da sind wir am Ende der Nahrungskette“, spielt er auf den finanziellen Spielraum an. Man werde seiner Linie treu bleiben und „kein Harakiri“ veranstalten.

Im Übrigen sei er mit der Leistung der neu verpflichteten Spieler, insbesondere der Ausländer, zufrieden. Tatsächlich führt Jussi Nättinnen die Landsberger Scorerliste mit fünf Treffern und 13 Assists an. „Wir haben gewusst, dass er nicht der Torjäger ist, aber er ist an fast allen Großchancen beteiligt“, so Oswald – nur müssten diese eben verwandelt werden. Auch Verteidiger Ondrej Nedved ist mit bislang drei Treffern und acht Vorlagen und Platz vier in der internen Rangliste gut platziert.

Keeper Güßbacher fällt noch länger aus

Inzwischen sei auch Nicolas Strodel nach seiner Verletzung wieder im Training. „Es war von Anfang an klar, dass wir uns nicht viele Ausfälle leisten können“, so Oswald. Einen weiteren wird man aber noch länger verkraften müssen: Torhüter Michael Güßbacher wird nach seiner Knöchelverletzung (LT berichtete) sicher bis Weihnachten ausfallen.