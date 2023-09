Der HC Landsberg legt einen Start nach Maß hin

Plus Im ersten Testspiel gegen Buchloe geht der Eishockey-Bayernligisten als Sieger vom Eis. Auf eine „Zusatzschicht“ verzichten die Riverkings dann doch.

Für den HC Landsberg hat eine spannende Saison begonnen: Wie werden sich die Riverkings nach dem freiwilligen Rückzug in die Eishockey-Bayernliga schlagen? Mit dem ersten Testspiel gegen den Nachbarn und Liga-Konkurrenten Buchloe fiel der Startschuss – erfolgreich für die Riverkings.

Dass noch nicht alles zusammenpasste bei beiden Mannschaften, damit hatte man rechnen müssen – dennoch wurde den fast 600 Zuschauern im Landsberger Eisstadion schon ein ganz ansehnliches Spiel präsentiert, das die Landsberger nicht unverdient mit 3:1 gewannen. Edgar Protcenko erzielte das erste Tor für den HC Landsberg in der neuen Saison und praktisch mit Drittelende erhöhte Dennis Neal noch auf 2:0. Im zweiten Drittel zogen beide Mannschaften zahlreiche Strafen – so konnten die Landsberger gleich mal Überzahl und Unterzahl unter Wettkampfbedingungen trainieren. Im Training hatte Coach Martin Hoffmann darauf ja bislang verzichtet.