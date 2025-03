Der HC Landsberg meldet weiteren Abgang und feiert mit den Fans

Anton Schreiner wird in der kommenden Saison nicht mehr zum Kader der Riverkings zurückkehren. Der 20-Jährige wechselte vor der Saison vom ESV Kaufbeuren an den Lech, absolvierte drei Pflichtspiele für den HCL und erzielte dabei einen Scorerpunkt. Darüber informiert der Verein in einer Pressemitteilung. Nach einem üblen Foul im Spiel gegen Klostersee fiel er verletzungsbedingt für den Rest der Saison aus. Vizepräsident Michael Grundei äußert sich dazu: „Unsere besten Wünsche und unser Dank gehen an Anton Schreiner, der in seinem ersten Seniorenjahr leider fast die gesamte Saison verpasst hat. Für seine sportliche und private Zukunft wünschen wir ihm alles erdenklich Gute.“

Weitere Spieler verlassen den HC Landsberg

Als weitere Abgänge stehen bisher Torwart Michael Güßbacher, Stürmer Markus Kerber, Verteidiger Stephan Sailer sowie Stürmer Tim Lutz fest. Am Freitag steht die Abschlussfeier mit den Fans an. Diese findet ab 19 Uhr im Offside statt, teilt Pressesprecher Jochen Simon mit. Dabei findet auch wieder die traditionelle Trikotversteigerung statt - nach der vergangenen Saison hatte das Trikot von Verteidiger Dennis Neal sogar einen vierstelligen Betrag erreicht, interessant wird sein, welches Trikot diesmal die höchsten Gebote erhalten wird. (AZ)