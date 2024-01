Eishockey

vor 32 Min.

Der HC Landsberg mit Höhen und Tiefen in der Bayernliga

Plus In der Eishockey-Bayernliga feiert der HC Landsberg einen Arbeitssieg gegen Königsbrunn. In Miesbach werden den Riverkings die Grenzen aufgezeigt.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Es bleibt dabei: Der HC Landsberg hat in der Eishockey-Bayernliga bislang an jedem Wochenende gepunktet. Auch gegen zwei Top-Teams der Liga verbuchten die Riverkings am Ende drei Punkte.

Im Derby gegen Königsbrunn feierten die Landsberger einen Arbeitssieg. Spielerisch waren die Gäste klar besser, doch die Riverkings überzeugten durch ihre kämpferische Leistung – und Keeper Moritz Borst. Dieser brachte, manchmal auch mit dem Glück des Tüchtigen, den amtierenden Bayernliga-Meister zum Verzweifeln. Auch wenn der 6:2-Sieg am Ende ein bisschen zu hoch ausgefallen ist, wie Landsbergs Teammanager Michael Grundei nach der Partie einräumte: Verdient war er allemal.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen