Der HC Landsberg muss weiter um den Platz in den Pre-Play-offs zittern

Landsbergs Trainer Martin Hoffmann wollte ein „Endspiel“ am Sonntag in Geretsried vermeiden, doch genau dazu wird es kommen. Gegen den unangefochtenen Spitzenreiter der Eishockey-Bayernliga, den TSV Erding, mussten sich die Riverkings mit 1:4 geschlagen geben. Wieder einmal war die mangelnde Chancenverwertung ausschlaggebend, auch wenn die Gäste insgesamt verdient gewannen.

Vor mehr als 1100 Fans zeigten beide Mannschaften über zwei Drittel hinweg ein sehr gutes Eishockeyspiel, erst im letzten Abschnitt verflachte die Partie etwas. Kein Wunder, zu diesem Zeitpunkt war bereits alles entschieden. Ebenso wichtig wie das eigene Spiel waren die Ergebnisse der anderen Teams, und die Konkurrenz um einen Pre-Play-off-Platz spielte für Landsberg. Sowohl Kempten (0:6 in Königsbrunn) als auch Geretsried (2:4 in Ulm) und Dingolfing in Amberg (1:4) gingen leer aus, einzig Klostersee (4:2 in Schweinfurt) konnte Boden gutmachen. Damit belegt Schweinfurt (44 Punkte) Platz sieben vor Landsberg (42), Kempten (41) und Klostersee (40), Geretsried ist aktuell mit 39 Punkten auf Platz elf, der die Abstiegsrunde bedeutet. Ein Platz in den Play-offs ist für die Riverkings nicht mehr möglich.

In den ersten knapp zehn Minuten war kein Unterschied zwischen dem überlegenen Tabellenführer und dem Tabellenachten zu erkennen - im Gegenteil: Die Riverkings dominierten das Spiel und erarbeiteten sich zahlreiche Chancen. Doch wie schon in der gesamten Saison wurden diese allesamt vergeben. Dafür blieb der HCL sehr aufmerksam in der Defensive, und Erding brachte kaum einen Schuss auf Moritz Borst, der im Landsberger Tor stand. Bis zur 8. Minute: Einmal wurde die Scheibe nicht konsequent aus dem eigenen Drittel befördert und mit der ersten echten Chance kam Erding zum 1:0.

HC Landsberg kann eine doppelte Überzahl nicht nutzen

Im Anschluss war die Partie ausgeglichener, zunächst hatte Erding ein Übergewicht, doch Borst war nicht mehr zu überwinden. In den letzten fünf Minuten des ersten Abschnitts war auch Landsberg wieder gefährlicher und zwei Minuten vor der ersten Pause gb es die große Chance zum Ausgleich: Gut eine Minute hatten die Riverkings doppelte Überzahl, aber da ging gar nichts zusammen - die größte Chance hatte ein Erdinger bei einem Konter. Dennoch: Sollte der HCL weiter so mutig spielen, war noch nichts verloren.

Doch im zweiten Abschnitt spielte Erding seine ganze Klasse aus. Schon nach zwei Minuten hatte Landsberg Überzahl - und kassierte durch einen Konter das 0:2, auch diesmal war Borst chancenlos. Hoffnung kam auf, als Jonas Mosler in der 25. Minute mit einem abgefälschten Schuss zum 1:2 traf, doch noch in derselben Minute stellte Erding auf 3:1, zuvor hatte Landsberg sogar noch eine gute Chance zum Ausgleich gehabt. Doch dieser Gegentreffer war ein Knackpunkt: Landsberg kämpfte weiter, aber Erding war nun die klar bessere Mannschaft, spielte seine Routine vor allem im Angriff richtig aus. Auch wenn die Riverkings noch weitere Möglichkeiten hatten, an Erdings Keeper Leon Meder führte kein Weg vorbei. Als die Gäste in Überzahl noch auf 4:1 erhöhten (35.), war das Spiel endgültig entschieden.

Lob für HCL-Coach Hoffmann vom Erdinger Trainer

Im letzten Drittel tat sich nicht mehr viel: Erding verwaltete den Vorsprung, Landsberg kämpfte, fand aber keine Mittel mehr. Auch zwei Powerplays brachten nichts mehr ein - es blieb bei der 1:4-Niederlage, und am Sonntag (ab 17.30 Uhr) wird sich in Geretsried entscheiden, ob die Landsberger den Pre-Play-off-Platz halten können. „Wir müssen es jetzt nehmen, wie es kommt“, sagte Hoffmann nach der Partie. „Es ist auch für Geretsried ein Endspiel, um noch die Pre-Play-offs zu erreichen. Wir bereiten uns gut vor, und werden uns nicht verstecken.“ Anerkennung für Hoffmanns Arbeit in Landsberg gab es noch von Erdings Trainer Thomas Daffner: „Du hattest einen richtig schweren Start in die Saison, aber die Situation jetzt zeigt, dass Du alles richtig gemacht hast und es war auch richtig, dass der Verein an Dir festgehalten hat.“ Daffner jedenfalls würde sich über ein Wiedersehen freuen.