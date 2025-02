Der HC Landsberg sorgt in den Play-offs für das nächste Wunder

Der HC Landsberg sorgt für das nächste Wunder: Im dritten Heimspiel gleichen die Riverkings die Play-off-Serie in der Eishockey-Bayernliga gegen Erding aus. Nach einem hervorragenden Spiel gewann das Team von Trainer Martin Hoffmann mit 3:2 gegen die Gladiators. Mit dieser Leistung können die Riverkings auch für das nächste Wunder sorgen - wenn sie am Sonntag in Erding mit einem weiteren Sieg ins Halbfinale einziehen würden.

Diesmal war es ein ganz anderer Start von Erding: Die Gladiators hatten es den Riverkings abgeschaut und störten schon früh im Aufbau. Landsberg tat sich schwer, die neutrale Zone zu überwinden, das gelang Erdings dagegen ein ums andere Mal, so hatten die Gäste mehr vom Spiel. Doch die Landsberger verteidigten gut im eigenen Drittel und auch Keeper Moritz Borst war wieder zur Stelle.

In der letzten Minute des ersten Drittels geht Erding in Führung

Richtig gefährlich wurde es für die Riverkings in der 12. Minute, mit Glück und Geschick brachte Landsberg dann doch noch die Scheibe weg. Sehr aggressiv zeigte sich Erding auch in Unterzahl, die beiden Powerplays der Landsberger brachten nichts ein. Bitter war der Führungstreffer der Gäste 19 Sekunden vor der ersten Pause, hatten doch Sekunden zuvor die Landsberger noch zwei gute Möglichkeiten gehabt. Gegen den Schuss ins Kreuzeck war Borst jedoch machtlos.

Die Riverkings kamen komplett verändert aus der Kabine: Jetzt klappte das Forechecking wieder, es wurden die Zweikämpfe gewonnen und schon bekam Erding wieder Probleme. Wichtig war auch der Ausgleich: Aus spitzem Winkel zirkelte Lars Grözinger die Scheibe ins Kreuzeck, vor dem Tor hatte Manuel Müller Erdings Keeper Leon Meder perfekt die Sicht genommen (22.). HCL-Trainer Martin Hoffmann hatte auch umgestellt: Lukas Heß wechselte wieder für Frantisek Wagner in die erste Reihe, damit waren die erste und zweite Reihe stärker. Die Partie war ausgeglichen, mit Chancen auf beiden Seiten - und dann war es Florian Reicheneder, der in der 39. Minute auf 2:1 für den HCL stellte. Beim Heimspiel zuvor war sein Tor zum 7:2 nicht gegeben worden, dieser Treffer war auch viel wichtiger.

Der HC Landsberg muss den Ausgleich hinnehmen

Jedoch: Nach nur einer Minute im Schlussdrittel gelang Erding im dritten Nachschuss der Ausgleich - alles war wieder offen. Aber schon in der 43. Minute versenkte Manuel Müller nach einem Konter den Abpraller zum 3:2. In Überzahl konnte der HCL nicht erhöhen - doch die Riverkings überstanden auch eine Unterzahl. Die Zeit lief für Landsberg - für die HCL-Fans unter den 2011 Zuschauern aber dennoch zu langsam. Doch die Landsberger hielten ihre Linie, kämpften verbissen und fuhren auch noch gute Konter. Und hatten vier Minuten vor Ende noch mal Überzahl - die Riverkings brachten den Vorsprung über die Zeit und am Sonntag geht es noch mal nach Erding. Spielbeginn ist 18 Uhr, dann entscheidet sich, wer ins Halbfinale einzieht, und Landsberg sorgt vielleicht für das nächste Wunder.