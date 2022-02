Eishockey

16:12 Uhr

Der HC Landsberg steht in Passau unter Druck

Gegen Rosenheim konnten die Landsberger (dunkle Trikots) das Spiel lange offen halten. Einsatz und Leidenschaft sind auch beim Spiel am Dienstag in Passau gefragt.

Plus Der HC Landsberg kann immer noch Platz zehn in der Eishockey-Oberliga erreichen. So schätzt HCL-Trainer Sven Curmann die Situation ein.

Von Margit Messelhäuser

Die große Überraschung bleibt aus: Der HC Landsberg unterliegt in der Eishockey-Oberliga den Favoriten Rosenheim und Weiden. Noch aber haben die Landsberger die Chance, den letzten Platz zu verlassen, und auch Rang zehn ist – rechnerisch – noch zu erreichen. Umso wichtiger ist für die Landsberger das Spiel in Passau, das am Dienstagabend stattfinden soll.

