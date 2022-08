Der HC Landsberg stellt die neue Saison in der Oberliga unter ein Motto

Einiges ist anders, wenn der HC Landsberg in die neue Saison der Eishockey-Oberliga startet. Was es mit dem Slogan "Hier regiert das Wir" auf sich hat.

Das erste Eistraining im heimischen Stadion haben die Landsberg Riverkings bereits absolviert. Neu dabei nicht nur Co-Trainer Leon Lilik, der Sven Curmann unterstützt. Auf dem Eis steht auch ein neuer Slogan, den der Verein in Zukunft mit Leben füllen will: „Hier regiert das Wir, ist deutlich zu sehen. Was es damit auf sich hat, erklärt HCL-Pressesprecher Joachim Simon.

Wie sieht es mit der Außendarstellung des HC Landsberg aus? Das sei die Frage gewesen, mit der man sich beschäftigt hatte, so Simon. „Wir haben bislang viel Energie aufgewendet, um dieses Wir-Gefühl zu erzeugen, hatten aber relativ wenig Ertrag“, so Joachim Simon. Und das soll sich nun ändern.

Eine eigene Hymne für die Riverkings

Mit dem neuen Slogan will man deutlicher machen, wofür man stehe. „Wir sind in der Oberliga nicht das ’gallische Dorf’, wie sich Peiting nennt, unser Alleinstellungsmerkmal soll das Wir-Gefühl sein“, so der Pressesprecher der Landsberg Riverkings. In Landsberg gebe es eine lange Eishockey-Tradition durch mehrere Vereine, die wolle man einerseits fortsetzen, aber eben mit der eigenen Philosophie. Und dieses Wir beziehe die Fans, die Stadt und die Sponsoren mit ein. „Wir planen dazu im Laufe der Saison auch einige Aktionen“, verrät Simon – was genau, werde aber noch bekannt gegeben.

Unter anderem wurde dazu eine eigene Vereinshymne geschrieben, die am 30. September erstmals präsentiert wird. „Es wird auch ein Manifest geben, natürlich ist das mit einem gewissen Augenzwinkern zu sehen, aber es soll alles dieses Wir-Gefühl stärken“, sagt Simon.

Öffentliches Training der ersten Mannschaft

Vor der Präsentation der neuen Hymne steht aber erst ein öffentliches Training an, bei dem auch die Mannschaft vorgestellt wird. Am Sonntag, 4. September, geht es in und vor der Eishalle in Landsberg rund, teilt der Verein mit. Beginn ist um 14 Uhr mit einem U20-Turnier. Ab 17 Uhr werden die Spieler dann beim Training vorgestellt. Das erste Vorbereitungsspiel bestreiten die Landsberger am Freitag, 9. September, auswärts gegen den EHC Klostersee, das erste Testspiel zu Hause ist am Sonntag, 11. September, ab 18 Uhr, dann ist der TEV Miesbach zu Gast.

