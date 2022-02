Der HC Landsberg stellt sich den Fragen seiner Fans

Plus Der Eishockey-Oberligist HC Landsberg erlebt eine turbulente Saison. Im virtuellen Austausch mit den Fans geht es um den Kader, die Finanzen und das Thema Saisonabbruch.

Beim Eishockey-Oberligisten HC Landsberg ist derzeit viel los: Trainerwechsel, Ab- und Zugänge von Spielern und coronabedingt oft die Frage, ob der Verein überhaupt spielen kann. Die Verantwortlichen standen den Fans jetzt bei einem virtuellen Stammtisch Rede und Antwort.