Eishockey: Der HC Landsberg und sein Co-Trainer gehen getrennte Wege

Eishockey

Eishockey: Der HC Landsberg und sein Co-Trainer gehen getrennte Wege

Der HC Landsberg informiert, dass Dominic Weis nicht länger Co-Trainer des Eishockey-Bayernligisten ist.
    Co-Trainer Dominic Weis und der HC Landsberg trennen sich.
    Co-Trainer Dominic Weis und der HC Landsberg trennen sich.

    Der HC Landsberg und Co-Trainer Dominic Weis haben sich darauf verständigt, die Zusammenarbeit zu beenden. Dies ist das Resultat eines gemeinsamen Gesprächs des Trainerteams und der sportlichen Leitung, teilt der Verein in einer Pressemitteilung mit.

    Vizepräsident Michael Grundei erklärt dazu: „Wir bedanken uns bei Dominic für die stets vertrauensvolle und sehr gute Zusammenarbeit. Manchmal merkt man nach einer gewissen Zeit, dass es – obwohl man sich gegenseitig sehr schätzt – in der täglichen Zusammenarbeit im Trainerteam nicht mehr so reibungslos läuft wie zuvor. Dies war jetzt zwischen Martin Hoffmann und Dominic Weis der Fall. Es ist dann besser, getrennte Wege zu gehen. Das ist natürlich sehr schade, denn Dominic war ein wichtiger Teil des Teams. Wir wünschen ,Whitee‘ von Herzen alles Gute und bedanken uns für das Herzblut und das Engagement, das er in die tägliche Arbeit für unseren Verein eingebracht hat.“ (AZ)

