21.11.2023

Der HC Landsberg wehrt sich gegen Spitzenreiter Erding vergeblich

Plus Erding zeigt sich beim HC Landsberg als wahrer Spitzenreiter der Eishockey-Bayernliga. Vor über 1100 Fans überzeugen wieder die jungen Spieler.

Von Margit Messelhäuser

Mit sechs Punkten für den HC Landsberg in der Eishockey-Bayernliga rechneten am vergangenen Wochenende nur dir größten Optimisten. Drei Zähler waren aber eingeplant – und die holte das Team von Trainer Martin Hoffmann auch. In Pfaffenhofen gab es einen Arbeitssieg – gegen Spitzenreiter Erding war dagegen nichts zu holen. Dennoch gab es trotz der Niederlage positive Aspekte – nicht nur die über 1100 Fans, die für tolle Stimmung sorgten.

In Pfaffenhofen sei es das „erwartet grauenvolle Spiel“ gewesen, so Martin Hoffmann. „Ehrlich gesagt, war Pfaffenhofen besser, aber wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht.“ Vor allem im eigenen Drittel sei das Verhalten seiner Mannschaft „katastrophal“ gewesen, mit Moritz Borst habe der HCL aber wieder einen sicheren Keeper gehabt. Und im Angriff überzeugte nicht nur Frantisek Wagner mit seinen drei Treffern, auch Lukas Heß habe herausragend gespielt. „Er geht dahin, wo es wehtut, gewinnt die Zweikämpfe, geht ins Forechecking wie kein Zweiter und hat Franzi Wagner immer wieder toll in Szene gesetzt“, sagte Martin Hoffmann. Auch wenn sein Team spielerisch nicht überzeugen konnte: Die drei Punkte zählen am Ende, betonte der Trainer. „Nach zehn Spielen ist ein Drittel der Saison rum, wenn wir weiterhin um Platz sechs mitspielen können, ist alles in Ordnung.“

