Eishockey

vor 49 Min.

Der HC Landsberg wird in Passau ausgekontert

Plus Im ersten Auswärtsspiel der Saison verliert Landsberg in der Eishockey-Oberliga in Passau. Zwei Leistungsträger fehlen. Das nächste Spiel steht am Mittwoch an.

Von Christian Mühlhause

Der Saisonauftakt der Riverkings vor eigenem Publikum war furios. Mit 5:2 besiegte die Mannschaft am Freitagabend Füssen. Am Sonntag wollte das Team in Passau nachlegen, doch daraus wurde nichts. Der HCL verlor das Duell in der Eishockey-Oberliga mit 3:1. HCL-Trainer Sven Curmann nennt die Gründe dafür.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

