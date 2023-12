Eishockey

vor 53 Min.

Der HC Landsberg zieht Bilanz zur Halbzeit in der Eishockey-Bayernliga

Plus Mit dem Spiel in Ulm hat der HC Landsberg die Hälfte der Partien in der Eishockey-Bayernliga absolviert. Zeit, für Trainer Martin Hoffmann eine erste Bilanz zu ziehen.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Zu Saisonbeginn hatte Landsbergs Trainer noch vor zu viel Erwartungen gewarnt: Das Ziel in der Eishockey-Bayernliga sei das Erreichen der Pre-Play-offs. Inzwischen ist Halbzeit und der HC Landsberg steht mit Platz sechs sehr gut da. Zeit, für den Landsberger Trainer eine erste Bilanz zu ziehen: Vieles lief besser als erwartet, aber es gibt noch Baustellen.

Die Partie in Ulm gegen die Devils Ulm/ Neu-Ulm war für die Landsberger das letzte in der Hinrunde - und es endete mit einem hart erkämpften 7:5-Erfolg. "Uns war klar, dass Ulm mit sehr hohem Tempo starten würde", sagt Martin Hoffmann. So kam es auch: "Nach dem ersten Drittel waren wir mit dem 2:2 noch gut bedient." Immer wieder mussten die Landsberger einem Rückstand hinterherlaufen, bis zum 4:4-Ausgleich im letzten Drittel. Dann endlich konnten die Riverkings in Führung gehen und verteidigten diese auch bis zum Schluss.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen