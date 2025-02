Der HC Landsberg zieht in die Play-offs der Eishockey-Bayernliga ein

Wie bereits in der vergangenen Saison schafft der HC Landsberg auch diesmal über die Pre-Play-offs den Einzug in die Play-offs der Eishockey-Bayernliga. Nach dem Auftaktsieg zu Hause gegen den EHC Klostersee setzten sich Trainer Martin Hoffmann und sein Team auch beim EHC durch. Die Landsberger haben damit auch bereits den Klassenerhalt sicher geschafft, für Klostersee geht es in die Abstiegsrunde.

Die Nervosität des ersten Spiels war bei beiden Mannschaften nicht mehr zu sehen, die Partie nahm diesmal gleich Fahrt auf. Allerdings standen beide Teams gut im eigenen Drittel, große Torchancen waren erst mal Mangelware. Und dann war es wieder Routinier Markus Kerber, der die Landsberger Führung erzielte. In der 5. Minute zog er ab und verwandelte den Abpraller seines Schusses selbst zum 1:0. Die Partie war diesmal etwas ruppiger, noch in derselben Minute gab es die ersten Strafen, aber für beide Teams. In der 8. Minute gab es die erste Unterzahl für Landsberg, doch nicht die Grafinger glichen aus: Lukas Heß eroberte sich im Forechecking die Scheibe und verwandelte zum 2:0. Die Riverkings blieben leicht überlegen, doch auch HCL-Keeper Moritz Borst konnte sich mehrmals auszeichnen. In den letzten Minuten wurde der EHC bei seinen Aktionen wieder zwingender, prompt fiel noch 50 Sekunden vor der Drittelpause das 1:2 für die Gastgeber.

Der HC Landsberg kommt stark aus der ersten Drittelpause

Die Landsberger hatten genug Zeit, um den Gegentreffer wegzustecken - sie starteten gut ins Mitteldrittel, auch wenn die Gastgeber die erste Großchance hatten (26.). Die Special-Teams rückten nun mehr in den Mittelpunkt, nach einer Überzahl gerieten die Riverkings gleich in Unterzahl, doch auf der Anzeigetafel tat sich nichts. In der 33. Minute sah das anders aus: Wieder hatten die Riverkings einen Mann mehr auf dem Eis, doch die erste gute Chance, die Scheibe lang frei vor dem Tor des EHC, aber kein Landsberger kam ran, verpuffte. Nur eine Minute später hatten die Riverkings das Glück, das ihnen so lange fehlte. Immer noch in Überzahl erkämpften sie sich die Scheibe an der Grafinger blauen Linie, Lars Grözinger nahm den Puck und traf zum 3:1 - sofort gab es Proteste von den Gastgebern, dass es vorher abseits gewesen sei. Tatsächlich war es auch in der Wiederholung, die aber die Schiedsrichter nicht einsehen, eine strittige Situation, doch es blieb bei der Tatsachen-Entscheidung. Landsberg führte 3:1 und auch wenn es ein bisschen glücklich war, aufgrund des bisherigen Spielverlaufs war es verdient.

Icon Galerie 46 Bilder In der Eishockey-Bayernliga setzt sich der HC Landsberg in den Pre-Play-offs gegen den EHC Klostersee durch. Hier die Bilder vom Spiel.

Das Spiel war aber noch lange nicht entschieden: Nach nur wenigen Sekunden im letzten Drittel gab es eine Strafe für Landsberg und in Überzahl verkürzte Klostersee auf 2:3 - die Partie war wieder offen. Wie zu erwarten, drängte Klostersee nun auf den Ausgleich, und die Riverkings kamen minutenlang nicht mehr aus dem eigenen Drittel. Erst ab der 50. Minute war Landsberg wieder besser im Spiel und hatte wieder Torchancen. Für die Entscheidung sorgte dann Victor Östling in der 55. Minute: Er schnappte sich die Scheibe im eigenen Drittel kurvte durch die gesamte EHC-Mannschaft und sein Schuss rutschte Klostersees Keeper durch die Beine. Auch wenn die Gastgeber bereits vier Minuten vor Schluss ihren Keeper für eine Überzahl vom Eis nahmen, es half nichts mehr.

Die Landsberger starten damit am Freitag, 7. Februar, auswärts in die Play-offs. Diese werden im Modus Best-of-Seven ausgetragen, ein Team benötigt also vier Siege, um in die nächste Runde einziehen zu können.