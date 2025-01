Der HC Landsberg zieht in die Pre-Play-offs der Bayernliga ein

Der HC Landsberg zieht in die Pre-Play-offs der Eishockey-Bayernliga ein. Nach einem spannenden Spiel setzten sich die Riverkings verdient mit 4:1 in Geretsried durch und verteidigen damit den 8. Tabellenplatz. Damit haben sich Trainer Martin Hoffmann und sein Team in den Pre-Play-offs das Heimrecht erkämpft, Gegner ist der EHC Klostersee.

Das erste Drittel begann perfekt für die Riverkings, praktisch der erste Angriff sorgte für die Führung. Lukas Heß, der wieder statt Grözinger an der Seite von Victor Östling und Filip Bergsdorf spielte, schnappte sich die Scheibe und leitete einen Konter ein. Sein Pass auf Östling kam im richtigen Moment und der versenkte. Im Anschluss allerdings ließen die Landsberger wieder einige Möglichkeiten aus, unter anderem scheiterte Frantisek Wagner, der allein vor Geretsrieds Keeper auftauchte (12.). Im Anschluss hatten die Riverkings Glück, denn Keeper Moritz Borst konnte nach einem Schuss die Scheibe nicht festhalten, die lag frei vor dem Tor, aber die HCL-Abwehr klärte die Situation. Auch wenn der HCL ein leichtes Übergewicht hatte, ein paar Nadelstiche konnte Geretsried setzen.

Victor Östling erhöht auf 2:0 für den HC Landsberg

Im zweiten Abschnitt begannen die Landsberger erneut stark und legten schon in der 25. Minute das wichtige 2:0 nach. Nach einem Pfostentreffer von Christopher Kasten versenkte wiederum Victor Östling den Abpraller. Im Anschluss allerdings kam auch Geretsried besser ins Spiel und tauchte immer wieder gefährlich von Moritz Borst auf. Die Riverkings waren nicht mehr ganz so konsequent in der Verteidigung und leisteten sich auch den einen oder anderen Fehler, doch bei Borst war immer Endstation.

In der 32. Minute gab es die erste Überzahl für die Gastgeber, die sich aber nur eine echte Großchance erarbeiten konnten, ansonsten stand die Landsberger Box. Erst gegen Ende des Mitteldrittels kamen auch die Riverkings wieder zu guten Möglichkeiten, es blieb aber beim 2:0 aus Landsberger Sicht und die Partie war noch lange nicht entschieden.

Im letzten Drittel verkürzt Geretsried noch auf 1:3

Das zeigte sich im letzten Drittel, denn die ersten Chancen hatte Geretsried, doch wieder war Borst zur Stelle. Es blieb einseitig, denn in der 43. Minute gab es die nächste Strafe gegen die Riverkings, die aber erneut gut standen. Wieder komplett, machten die Riverkings das wichtige dritte Tor, diesmal war Östling der perfekte Passgeber für Lukas Heß (46.), der Geretsrieds Keeper keine Chance ließ. Für den HC Landsberg wurde die letzte Viertelstunde zu einer schwierigen Gratwanderung: Auf der einen Seite durften die Riverkings nicht zu viel riskieren, auf der anderen Seite aber auch nicht zu passiv sein.

Geretsried rannte nun an und kam in der 48. Minute tatsächlich noch zum 1:3, lange zwölf Minuten, die die Riverkings zu überstehen hatten und das meistens im eigenen Drittel. Doch das Team von Trainer Martin Hoffmann machte es geschickt und in der 58. Minute machte Filip Bergsdorf mit dem 4:1 endgültig den Deckel drauf - die Riverkings können sich in den Pre-Play-offs einen Platz in den Play-offs sichern, der auch bereits den Klassenerhalt bedeuten würde.