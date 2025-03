Der Spielmacher und Topscorer verlängert beim HC Landsberg

Kurz vor der Saisonabschlussfeier, die am Freitag im „Offside“ in Landsberg stattfindet, können die Riverkings eine weitere Vertragsverlängerung verkünden. Filip Bergsdorf wird auch in der kommenden Saison in der Eishockey-Bayernliga die Schlittschuhe für den HCL schnüren. Der 25-jährige schwedische Center erzielte in 38 Spielen 48 Punkte und gehörte damit zu den absoluten Topscorern der Mannschaft.

Beide schwedischen Eishockeyspieler laufen kommende Saison wieder für den HCL auf

Vizepräsident Michael Grundei sagt: „Wir freuen uns, dass Filip uns für die kommende Saison zugesagt hat. Er war ein wesentlicher Bestandteil des Erfolgs der vergangenen Saison. Als Spielmacher hat er ein sehr gutes Spielverständnis, ist in den Zweikämpfen an der Bande stark und gibt immer alles für das Team. Er passt mit seiner Art hervorragend in unsere Mannschaft.“ Grundei freut sich zudem, dass damit zur nächsten Saison Konstanz auf den Importpositionen herrsche. Auch der Schwede Victor Östberg bleibt dem Team erhalten. Sie seien „sehr wichtige Bausteine“ im Kader für die neue Saison.

Landsbergs Trainer Martin Hoffmann ergänzt, dass Filip Bergsdorf viel zum Offensivspiel beitrage. Er habe in diesen Momenten aber auch bereits im Kopf, was er tun müsse, um im Gegenzug nicht vom gegnerischen Angriff überrumpelt zu werden. (AZ)