Die ersten Abgänge beim HC Landsberg stehen fest

Nach dem Ende der Play-off-Serie gegen Erding haben die Verantwortlichen des HC Landsberg die vergangene Saison Revue passieren lassen, analysiert und erste Personalentscheidungen getroffen. Wie jedes Jahr müssen dabei auch unangenehme Entscheidungen gefällt werden, gibt der Verein in einer Pressemitteilung bekannt. So werden zwei „Urgesteine“ die Riverkings verlassen.

Fest steht nun, dass Torwart Michael Güßbacher, Stürmer Markus Kerber, Verteidiger Stephan Sailer sowie Stürmer Tim Lutz kein neues Vertragsangebot erhalten und nicht mehr für die Riverkings auflaufen werden. Ebenfalls den Verein verlassen wird Felix Merkle. Bei ihm besteht aber das Ziel, ihn möglicherweise mit einer Förderlizenz für den HCL auszustatten

Der HC Landsberg muss die Mannschaft weiterentwickeln

Vizepräsident Michael Grundei zu den Abgängen: „Es tut immer weh, wenn wir Spielern mitteilen müssen, dass wir nicht mehr mit ihnen planen. Insbesondere bei Spielern, die aus dem eigenen Verein kommen und - oder - schon sehr lange für uns gespielt haben, fällt uns das wirklich nicht leicht.“ Der Verein wolle und müsse aber die Mannschaft für die nächste Saison weiterentwickeln. „Hier möchten wir den eingeschlagenen Weg, mit jungen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs und der Umgebung sowie einigen erfahrenen Leistungsträgern zu planen, nicht verlassen“, betont Grundei.

Alle Spieler, so Grundei, die den HC Landsberg verlassen werden, hätten in der vergangenen Saison und zum großen Teil auch in den vergangenen Jahren immer alles für den HCL gegeben und seien ein wichtiger Teil der Mannschaft gewesen. Insbesondere bei Michi Güßbacher und Stephan Sailer ging das Engagement weit über den Einsatz in der ersten Mannschaft hinaus. „Dafür möchten wir uns als HC Landsberg und ich mich auch ganz persönlich herzlich bedanken“, so Grundei. „Wir hoffen dennoch, dass uns beide im Trainingsbetrieb im Nachwuchsbereich weiterhin erhalten bleiben. Wir wünschen allen Spielern, die nächste Saison nicht mehr für den HC Landsberg auflaufen werden, für ihre weitere sportliche und private Zukunft nur das Allerbeste.“ Der HC Landsberg will alle bei der Saisonabschlussfeier am Freitag, 21. März, ab 19 Uhr im „Offside“ zusammen mit den Fans noch gebührend verabschieden. (AZ)