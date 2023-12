Die EVL-Stars von früher schnüren die Schlittschuhe

Am Freitag findet ein Gaudi-Spiel im Landsberger Eisstadion statt. Viele Cracks des damaligen EV Landsberg sind dabei. Auch Gäste aus Amerika gehen mit aufs Eis.

Erinnerungen werden wach, an die großen Zeiten des damaligen EV Landsberg: Am Freitag, 22. Dezember, findet ein Treffen der EVL-Mannschaft der Saison 1986/87 statt. Und die Fans können dabei sein, denn das frühere Zweitliga-Team lädt zu einem Gaudi-Spiel. Vor dem Spiel der HC Landsberg in der Eishockey-Bayernliga gegen Buchloe, treten die früheren Landsberger Cracks ab 16.50 Uhr gegen eine Auswahl aus Amerika an. Was es mit diesem Spiel auf sich hat, sagte Organisator Markus Weiss.

Rund 1500 Fans kamen 1986/87 durchschnittlich zu den Zweitligaspielen des EV Landsberg. Für viel Aufsehen sorgten damals auch die Amerikaner Wally Chapman und Jim Johannson, die für ein Jahr beim EVL spielten und gemeinsam 65 Tore in 36 Spielen erzielten. In dieser Zeit entstand eine Freundschaft, die bis heute noch gepflegt wird.

Die Freundschaft der ehemaligen EVL-Spieler bleibt bestehen

Ein Teil der damaligen Zweitliga-Mannschaft war auch Markus Weiss, der gerne auf die erfolgreichen Jahre zurückblickt. „Da ist eine riesige Freundschaft entstanden“, erklärt Weiss. Die erste Idee nach einem Wiedersehen der alten Teamkollegen kam im vergangenen Jahr in Amerika auf, als der mittlerweile verstorbene Jim Johannson in die United States Hockey Hall of Fame aufgenommen wurde. „Bei diesem Treffen fragte ich den Bruder von Wally Chapman, ob er und die anderen Teamkollegen erneut nach Landsberg kommen würden, um wieder gemeinsam Zeit zu verbringen“, so Weiss. Schon als kleiner Junge verfolgte Jay Chapman die Eishockeyspiele seines Bruders und freute sich über diese Einladung – nach einem Jahr reiflicher Planung hat es nun geklappt.

60 bis 80 Gäste und ehemalige Weggefährten werden erwartet, unter denen sich 18 amerikanische Freunde mit ihren Familien befinden werden. „Alle freuen sich sehr und auch die Betreuer oder Eismeister von damals werden am Treffen teilnehmen“, sagt Markus Weiss. Mit Spielern wie Reinhold „Rupsi“ Bauer (Landsbergs erster Nationalspieler), Fritz Gayer (In 700 Spielen erzielte der Kapitän 418 Tore und gab 318 Vorlagen) oder Jockl Ried kommt es zum Wiedersehen so mancher „Urgesteine“.

Kein offizielles Freundschaftsspiel

Markus Weiss erklärt: „Geplant ist ein Freundschaftsspiel mit allen Familienangehörigen - zum Beispiel mit der Konstellation Deutschland gegen Amerika.“ Jedoch würden nicht alle Gäste mit auf das Eis gehen, schließlich handele es sich auch nicht um ein offizielles Freundschaftsspiel, sondern eine Stunde Spielspaß. „Wer also Interesse hat, alten Männern beim Spielen zuzuschauen, ist bei uns richtig“, scherzt Markus Weiss.

Anschließend werde in der Kabine und später in der Trattoria Italia gefeiert. „Dabei werden bestimmt Erinnerungen hochkommen, so wie damals, als wir in unserer Stammkneipe ,Zum Franky’ miteinander feierten.“ Über diese Nächte würden die Amerikaner heute noch reden.

Aufgebot: Roland Althammer, Rupsi Bauer, Andreas Borys, Blake Chapman (Sohn von Wally Chapman), Jay Chapman (Bruder von Wally Chapman), Wally Chapman, Fritz Gayer, Christian Gerum, Oliver Gierok, Alex Guddat, John Johannson (Bruder von Jim Johannson) mit seinen Söhnen, Jürgen Karg, Manfred Korb, Robert Lex, Christian Merkle, Gerhard Petrussek, Georg Riederer, Jockl Ried (mit Sohn), Rainer Sang, Jürgen Schaal, Michael Schäufl, Stefan Steinecker, Alex Wedl, Markus Weiss (mit Sohn), Alexander Zittlau.