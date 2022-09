Eishockey

vor 18 Min.

Die neue HCL-Hymne ist eine musikalische Kampfansage

Plus Zu einer neuen Musik laufen die Spieler des HC Landsberg in dieser Saison ein. Die Beteiligten haben alle einen Bezug zur Lechstadt. Wie das Lied entstanden ist.

Von Christian Mühlhause Artikel anhören Shape

Am Freitagabend (30. September) geht die neue Saison in der Eishockey-Oberliga los und dann ertönt aus den Boxen im Eisstadion erstmals auch die neue Hymne, für die Musiker Florian Speckardt, Schlagzeuger der Band In Extremo, alte Bekannte, den harten Kern der Fanszene und eine Legende des Landsberger Eishockeys mit an Bord geholt hat. Unsere Redaktion hat mit ihm über die Idee zur der Hymne, die Umsetzung und klare Ansagen an sportliche Rivalen im Text gesprochen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen