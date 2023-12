Eishockey

Drei Spielerinnen des HC Landsberg treten bei der U18-WM an

Plus Am 6. Januar beginnt die U18-Eishockey-WM der Frauen in der Schweiz. Drei Spielerinnen des HC Landsberg stehen im Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft.

Von Margit Messelhäuser

Weihnachten verbrachten Anabel Seyrer, Anna Rose und Anna Kindl noch gemütlich bei der Familie, gleich nach den Feiertagen stand aber wieder der Sport im Vordergrund: Die drei Eishockey-Spielerinnen des HC Landsberg machten sich auf zum letzten Lehrgang vor der U18-Weltmeisterschaft in der Schweiz.

In Sachen Weltmeisterschaften kann man die drei Mädchen, auch wenn sie erst 16 beziehungsweise 17 Jahre alt sind, schon fast zu den erfahrenen Spielerinnen zählen: Für Anna Rose ist es bereits die dritte WM-Teilnahme, Anabel Seyrer und Anna Kindl bestreiten ihr zweites Turnier. Alle drei waren auch am Aufstieg der deutschen Nationalmannschaft in die A-Division beteiligt. „Jetzt wollen wir natürlich die Klasse halten“, sagt Anabel Seyrer, mit 16 Jahren die jüngste des Landsberger Trios.

