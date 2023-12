Eishockey

vor 18 Min.

Ein Knallerspiel für den HC Landsberg zum Jahresende

Ein packendes Spiel lieferten sich der HC Landsberg (dunkle Trikots) und Kempten: In der Verlängerung mussten sich die Riverkings geschlagen geben. Am Freitag steht das Rückspiel in Kempten an.

Plus Der HC Landsberg ist am Freitag in der Eishockey-Bayernliga in Kempten zu Gast. Auf einen Kontingentspieler verzichten die Landsberger dabei ganz sicher.

Von Margit Messelhäuser

Mit einem packenden Derby geht das Jahr 2023 für den HC Landsberg in der Eishockey-Bayernliga zu Ende. Am Freitag, ab 19.30 Uhr, sind die Riverkings bei den Kempten Sharks zu Gast. Sicher nicht im Aufgebot steht dabei ein Kontingentspieler der Landsberger.

Aus Landsberger Sicht nicht nur ein wichtiges Spiel, da Kempten der obere Tabellennachbar der Riverkings ist (zwei Punkte mehr), die Sharks werden auch vom ehemaligen Landsberger Kult-Spieler Sven Curmann trainiert. Das erste Duell Curmann gegen Martin Hoffmann hatte der Ex-Landsberger gewonnen, aber nur knapp. Zu Hause mussten sich Landsberger erst in der Verlängerung mit 5:6 geschlagen geben.

