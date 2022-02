Eishockey

06:12 Uhr

Ein Sieg des Willens für den HC Landsberg

Der HC Landsberg setzt sich in einem engen Spiel am Ende gegen den EV Füssen durch. Am Freitag, 4. Februar, treffen die beiden Mannschaften in der Eishockey-Oberliga schon wieder aufeinander.

Plus Landsberg gelingt ein später Erfolg gegen den Tabellennachbarn Füssen. Die Allgäuer sind auch der nächste Gegner. Was der Trainer der Riverkings aus der Partie mitnimmt.

Von Christian Mühlhause

Landsberg und Füssen mussten zuletzt coronabedingt aussetzen und beide Mannschaften sind in einer ähnlichen Situation: Sie wollen den Sprung in die Pre-Playoffs schaffen. Dafür ist mindestens Platz zehn nötig. Entsprechend wichtig war das direkte Duell der beiden Teams in Landsberg.

