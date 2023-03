Eishockey

vor 35 Min.

Eishockey: Beim HC Landsberg herrscht erst mal Funkstille

Plus Beim HC Landsberg schiebt man die Kaderplanung auf die nächste Woche. Dennoch muss nach dem Rückzug in die Eishockey-Bayernliga viel geregelt werden.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Es war ein Schock, nicht nur für die Eishockey-Fans, sondern auch für einige Spieler: Der HC Landsberg zieht sich freiwillig aus der Oberliga in die Bayernliga zurück. Auf die Frage, welche Spieler den Weg mitgehen, konnte Vizepräsident Sport Michael Grundei keine definitive Antwort geben. Aber in den nächsten Wochen müsse einiges parallel geregelt werden, will man nicht zu viel Zeit verlieren. Und es gibt auch positive Signale, so Grundei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen