Eishockey: Der HC Landsberg bleibt vom Pech verfolgt

Plus Beim Eishockey-Oberligisten HC Landsberg erlebt der neue Cheftrainer Andreas Becher einen bitteren Auftakt. So fällt sein Fazit aus.

Ausgerechnet gegen die beiden Top-Teams der Eishockey-Oberliga Süd musste Andreas Becher sein Debüt als neuer Trainer beim HC Landsberg geben. Im Heimspiel gegen Weiden setzte es nicht nur die erwartete Niederlage, es gab auch weitere Verletzte. Auch in Rosenheim gab es für die Riverkings nichts zu holen, dennoch zieht Andreas Becher ein positives Fazit.