Eishockey

10:07 Uhr

Eishockey: Die Landsberg Riverkings sind heiß auf Eis

In der Landsberger Eishalle herrscht wieder Betrieb. Die Bayernliga-Mannschaft des HC Landsberg geht am Freitag erstmals in der neuen Saison aufs Eis und am Samstag dann beim öffentlichen Training im Rahmen des Sommerfests. Foto: Thorsten Jordan

Plus Am Samstag startet der HC Landsberg mit dem Sommerfest in die neue Eishockey-Saison. Das Bayernliga-Team lädt zum öffentlichen Training ein und es kommt ein prominenter Ehrengast.

Von Margit Messelhäuser

Für den HC Landsberg startet mit dem Sommerfest am Samstag, 2. September, eine spannende Saison: Nach dem freiwilligen Rückzug aus der Eishockey-Oberliga gilt es nun, in der Bayernliga zu bestehen. Trainer Martin Hoffmann ist vorsichtig optimistisch, sieht sein Team aber nicht in der Favoritenrolle.

Bereits seit Montag steht der Nachwuchs der Riverkings auch wieder in Landsberg auf dem Eis. „Wir haben am Freitag das erste Eistraining“, sagt Martin Hoffmann – ab 1. September laufen auch die Verträge mit den Spielern. „Vom Papier her sieht es nicht schlecht aus“, so der Landsberger Headcoach, fügt aber an: „Der Kader ist nicht üppig bestückt.“

