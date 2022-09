Eishockey

Eishockey: Für die Landsberg Riverkings wird es ernst

Am vergangenen Sonntag hatte der HC Landsberg die Fans noch zum Trainingsspiel eingeladen. Nun stehen die ersten Testspiele an.

Plus Der HC Landsberg ist zum ersten Testspiel am Freitag in Klostersee zu Gast. Am Sonntag findet das erste Heimspiel statt.

Es geht wieder los: Für den Eishockey-Oberligisten HC Landsberg stehen die ersten Testspiele an. Die neue Saison beginnt am 30. September, dann mit dem Heimspiel gegen Füssen. Am Freitagabend sind die Landsberger beim EHC Klostersee zu Gast (20 Uhr), am Sonntag erwarten die Riverkings ab 18 Uhr den TEV Miesbach. Und kurzfristig wurde noch ein weiteres Spiel eingeschoben.

