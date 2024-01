Eishockey: Keeper Moritz Borst bleibt ein Riverking

In der Eishockey-Bayernliga läuft es für den HC Landsberg bislang hervorragend. Jetzt gibt es auch gute Nachrichten in Sachen Kaderplanung.

Eine ganz wichtige Personalie kann Riverkings-Vizepräsident Michael Grundei vermelden: Torwart Moritz Borst hat seinen Vertrag beim HC Landsberg um zwei weitere Spielzeiten verlängert. Der 22-Jährige, der bereits beim EV Füssen Erfahrung in der Oberliga sammeln konnte, ist in der laufenden Saison der Eishockey-Bayernliga einer der Garanten für den Erfolg des HC Landsberg.

“Wir, als Riverkings-Familie freuen uns, dass Moritz trotz anderer Angebote für zwei weitere Jahre zugesagt hat", wird Michael Grundei in der Pressemitteilung des HC Landsberg zitiert. "Man sieht, wie wichtig die Torhüterposition in der Bayernliga ist. Mit Moritz haben wir einen der Besten dieser Liga in unseren Reihen und sind extrem stolz, dass er das auch weiterhin bleiben will. Er hat großes Potenzial und wir wollen ihm dabei helfen, sich bestmöglich weiterzuentwickeln."

Keeper Moritz Borst mit HCL-Päsident Frank Kurz. Foto: HC Landsberg

Moritz Borst erklärt: ”Ich freue mich, dass ich hier die Möglichkeit habe, mich weiterzuentwickeln und ein Teil des Teams bleiben kann. Ich bekomme hier viele Einsätze - das ist für meine Entwicklung als Goalie super wichtig. Wir haben eine tolle junge Mannschaft und es macht unglaublich Spaß, mit den Jungs vor unseren Fans zu spielen.”

HC Landsberg plant Aktionen für das Heimspiel gegen Königsbrunn

Am Freitag, 12. Januar, kommt es für den HC Landsberg zum Aufeinandertreffen mit dem EHC Königsbrunn. Der letztjährige Bayernliga-Meister rangiert in der Tabelle knapp hinter den Riverkings, hat allerdings zwei Spiele weniger gespielt. Punkte wären hier also im Kampf um die direkte Qualifikation für die Play-offs sehr wichtig. Bei diesem Lokalderby treffen zwei Vereine mit gänzlich unterschiedlichen Philosophien aufeinander, so der HC Landsberg in seiner Pressemitteilung. Während Landsberg stark auf den eigenen Nachwuchs setzt, ist die Königsbrunner Mannschaft mit zahlreichen erfahrenen Spielern aus der Bayernliga gespickt. Mit dabei sind auch einige Spieler, die aus dem Landsberger Nachwuchs stammen.

Die Verantwortlichen des HC Landsberg haben für dieses Spiel das Motto „Volle Hütte für das Lechderby“ ausgerufen. Dabei gibt es einige Aktionen. So haben zum Beispiel alle Schülerinnen und Schüler unter Vorlage des Schülerausweises freien Eintritt. Dauerkartenbesitzer der Kategorien „Normalzahler“ und „Ermäßigt“ können jeweils einen zusätzlichen Gast mitbringen. Für die Frauen gibt es einen Welcome-Drink zur Begrüßung. Karten für das Spiel gibt es online unter www.hc-landsberg.de oder im Reisebüro Vivell am Landsberger Hauptplatz. (AZ)