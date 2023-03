Eishockey-Nachwuchs aus Landsberg gewinnt erstmals den Wanderpokal

Beim "BMW Reisacher Cup" in Landsberg treten 300 Kinder in 16 Mannschaften an. Der Nachwuchs vom Lech bezwingt Vorarlberg im Finale und gewinnt den Wanderpokal erstmals.

Am Ende war der Jubel bei Landsbergs Eishockey-Nachwuchs groß. Die erste Mannschaft setzte sich beim traditionellen " BMW Reisacher Cup" durch. Im Endspiel besiegten die Landsberger das Team aus Vorarlberg ( Österreich). Damit blieb der Titel erstmals in der Geschichte des Turniers am Lech. Organisiert wurde die Sportveranstaltung vom Förderverein Eishockey-Nachwuchs und vom HC Landsberg.

Bereits zur Eröffnung, bei der Nina Greisinger für den Förderverein gemeinsam mit Stefan Schindler als Nachwuchsverantwortlichem des HCL alle Teams, Fans und Helfer begrüßten, und alle Teilnehmer auf dem Eis versammelt waren, sprang der Funke sofort auf alle Anwesenden in der Halle über. An dem zweitägigen Turnier nahmen insgesamt 16 Mannschaften mit 300 Kindern im Alter zwischen sechs und neun Jahren teil. Darunter Teams aus der Region, aber auch aus Meran (Italien), Vorarlberg (Österreich), Krefeld (Nordrhein-Westfalen), Stuttgart und Weiden (Oberpfalz). Sie spielten an in 56 Partien den Sieger aus. Die Gastgeber waren mit zwei Mannschaften vertreten.

Um jeden Puck kämpften die Kinder beim "BMW Reisacher Cup" in Landsberg. Foto: Christian Rudnik

Die Teams spielten in Gruppen zuerst in Vor- und Zwischenrunde um den Einzug in die Platzierungs- und Finalspiele. In der letzten Partie des Turniers wurde dessen Sieger ermittelt, das den Wanderpokal erhielt und im kommenden Jahr verteidigen darf. Im Finale traf das Team A der Riverkings dann wieder auf die Mannschaft aus Vorarlberg, das in der Vorrunde noch den Sieg verbuchen konnte. In einem furiosen Spiel – angefeuert von einer gigantischen Zuschauerkulisse – konnte die Mannschaft um Trainerduo Julia Zorn und Marcel Juhasz die technisch wie läuferisch starken Gegner regelrecht niederringen, um am Ende den herbeigesehnten Turniersieg zu schaffen. Respektabel war auch das Abschneiden von Team B der Landsberger, das sich Platz zwölf erkämpfte.

Landsbergs Oberbürgermeisterin lobt den Nachwuchs

In der Abschlusszeremonie gab es neben strahlenden Kinderaugen noch viel Lob von Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl als Schirmherrin des Turniers, Robin Herd von BMW Reisacher in Landsberg sowie Frank Kurz und Stefan Schindler vom HC Landsberg. Danach wurden die Pokale überreicht, und im Anschluss daran entfachte Stadionsprecher Rainer Böck noch kurzerhand eine Abschlussparty auf dem Eis, bei der alle Teilnehmer gemeinsam tanzten und sich mit einer großen Polonaise von den Zuschauern verabschiedeten.

Auch neben dem Eis war bei der Veranstaltung einiges geboten. Angefangen bei einer Tombola über ein "Tigerenten-Bullenreiten" auf dem Platz vor dem Eingang bis hin zum Puckwerfen. (AZ)

