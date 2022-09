Eishockey-Oberliga: Der HC Landsberg stellt seine Spieler vor

Der Oberligist HC Landsberg lädt die Fans zum Training ein. Für die Riverkings ist es der Abschluss einer harten Trainingswoche - mit dem ersten Verletzten.

Zum öffentlichen Training hat der HC Landsberg die Eishockey-Fans eingeladen. Bei dieser Gelegenheit, die rund 150 Fans nutzten, wurde auch gleich die Oberliga-Mannschaft vorgestellt. Ein Torhüter allerdings kam „in Zivil“ aufs Eis.

Zusammen mit dem Fan-Club hat der HC Landsberg in diesem Jahr das Sommerfest organisiert, und „es lief hervorragend“, freute sich Teammanager Michael Oswald. Da man nicht wusste, wie viele Fans kommen würden, sei die Vorbereitung schwierig gewesen, aber alles habe prima geklappt – und mit den rund 150 Besucherinnen und Besuchern war man auch sehr zufrieden.

Keeper Andreas Magg muss länger pausieren

Bereits am Nachmittag trat die U20-Mannschaft des HCL in einem Vorbereitungsspiel an, später wurden dann die Spieler der Oberliga-Mannschaft vorgestellt. Dabei lief ein Keeper allerdings ohne Ausrüstung auf: Neuzugang Andreas Magg, der aus Peiting gekommen war. „Er hat sich im Training den Finger gebrochen“, so Michael Oswald gegenüber unserer Redaktion. Nach Auskunft der Ärzte soll es sich zum Glück nicht um einen komplizierten Bruch handeln, dennoch wird Magg den Saisonstart der Landsberger verpassen. Rund sechs Wochen, so Oswald, wird der Torhüter wohl pausieren müssen.

Zumindest ist das – abgesehen von den beiden Langzeitverletzten Alexander Binder und Tobias Wedl, bei denen klar war, dass sie noch Verletzungen auskurieren müssen – der einzige Ausfall „Nach der harten Trainingswoche gibt es zwar ein paar Wehwehchen, aber nichts Schlimmes“, so Oswald. Den Fans präsentierten sich die Riverkings bei einem Spiel gegeneinander und im Penaltyschießen, wobei der US-Amerikaner Steven Ipri „gleich mal gezeigt hat, wie man Penalty schießt“, sagt Oswald mit einem Schmunzeln.

9-Euro-Ticket des HC Landsberg wird gut angenommen

Gleichzeitig hatten die Besucherinnen und Besucher auch die Möglichkeit, die neuen Fanartikel zu kaufen, sowie das 9-Euro-Ticket. Wie berichtet, hat der Verein diese Aktion zum Saisonstart ins Leben gerufen: Dieses gilt für alle vier Heimspiele im September, inklusive des ersten Punktspiels am 30. September gegen den EV Füssen. „Die Aktion ist, ohne dass ich genaue Zahlen weiß, schon sehr gut angenommen worden“, so Oswald. Auch noch am 10./11. September, jeweils von 17 bis 19 Uhr, sowie zwei Stunden vor den Heimspielen können bis zum 23. September für neun Euro Stehplatztickets erworben werden.

Lesen Sie dazu auch