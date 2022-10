Eishockey-Oberliga: Ein Ausländer verlässt den HC Landsberg

Plus Der HC Landsberg kassiert in der Eishockey-Oberliga zwei deftige Niederlagen. Doch das ist nicht die einzige schlechte Nachricht: Ein Ausländer verlässt den HCL.

Der HC Landsberg kassiert die erste Heimniederlage in der neuen Saison der Eishockey-Oberliga: Mit 0:5 gegen Deggendorf gibt es nach der 1:8-Pleite beim SC Riessersee die zweite deftige Niederlage an einem Wochenende. Doch damit nicht genug: Ein Ausländer hat die Mannschaft bereits verlassen, derzeit arbeite man daran, einen neuen Kontingentspieler zu verpflichten, teilte HCL-Trainer Sven Curmann gegenüber unserer Redaktion mit.