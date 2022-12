Eishockey-Oberliga: Ernüchterung beim HC Landsberg

Plus Der Eishockey-Oberligist HC Landsberg kassiert nach dem sehr guten Wochenende zwei Niederlagen. Riverkings-Trainer Curmann sucht den Grund dafür auch bei sich.

Das war gar nichts: Sowohl gegen den EC Peiting als auch den EC Bad Tölz zeigten die Landsberg Riverkings in der Eishockey-Oberliga eine schwache Leistung und unterlagen deutlich. HCL-Trainer Sven Curmann gibt sich danach selbstkritisch.