Eishockey-Oberliga: HC Landsberg vermeldet zwei Abgänge

Eishockey-Oberligist HC Landsberg muss für den Rest der Saison auf zwei Stürmer verzichten. Der eine wechselt in die Bayernliga, der andere zum Liga-Konkurrenten.

Der HC Landsberg kämpft in der Eishockey-Oberliga um den direkten Klassenerhalt - oder vielleicht doch noch einen Platz in den Pre-Play-offs. Allerdings muss Trainer Sven Curmann dabei ab sofort auf zwei Stürmer verzichten, wie der Verein bekannt gab.

In der Saison 2019/20 wechselte der gebürtige Landsberger Marc Krammer zu den Landsberg Riverkings, nach gut drei Saisonen wird er den HCL nun verlassen. "Marc wechselt zu einem Verein in der Bayernliga", teilte HCL-Pressesprecher Joachim Simon mit. Vonseiten des Präsidiums habe man für die Entscheidung des 23-Jährigen Verständnis. "Er erhofft sich dort mehr Eiszeit."

Marc Krammer (schwarzes Trikot) wechselt zu einem Bayernligisten. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

Für welchen Verein Krammer künftig die Schlittschuhe schnüren wird, werde der Bayernligist bekannt geben, so Simon. Allerdings stünden die Chancen sehr gut, dass Krammer mit einer Förderlizenz ausgestattet wird und so auch in Zukunft für Landsberg spielen könnte, teilte Vizepräsident-Sport Michael Grundei mit. Marc Krammer kam in dieser Saison in 28 Spielen zum Einsatz und erzielte dabei einen Assist.

Rypar wechselt aus beruflichen Gründen

Der andere Spieler kam zur Saison 2020/21 zu den Landsberg Riverkings: Patrick Rypar. Auch er wird bereits am Sonntag nicht mehr für die Riverkings spielen, bleibt aber in der Oberliga. "Bei ihm sind es berufliche Gründe, die ihn zum Wechsel veranlassen", so Simon. Der Verein wolle ihm da keine Steine in den Weg legen. Auch wenn der Wechsel "etwas plötzlich kam", wie Michael Grundei sagte, und deshalb „erstaunte“. Man wollte aber nur mit Spielern zusammenarbeiten, die gerne in Landsberg spielen. Grundei wünschte Marc Krammer für die Zukunft alles Gute, selbes gelte auch für Patrick Rypar. Rypar erzielte in der laufenden Saison in 35 Spielen zwei Tore und zehn Assists.

Patrick Rypar wechselt aus beruflichen Gründen zu einem Liga-Konkurrenten des HC Landsberg. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

Die Landsberger sind am Freitag spielfrei, die nächste Partie steht am Sonntag zu Hause gegen Passau an, Beginn ist um 18 Uhr. Zuletzt hatten sich die Landsberger in Passau mit 8:5 durchgesetzt, der höchste Sieg für die Riverkings in der laufenden Saison. Für Sonntag rechnet man bei den Riverkings mit der Rückkehr von Walker Sommer und Riley Stadel, die ihre Verletzungen überstanden haben.