Eishockey

17:46 Uhr

Eishockey-Oberliga: Nur ein Spiel für den HC Landsberg

In Höchstadt hatte Landsbergs Trainer Fabio Carciola unter anderem auf Sven Gäbelein (Foto) verzichten müssen. Am Freitag gegen Peiting sollte der Stürmer wieder dabei sein.

Plus Am Freitag erwarten die Landsberg Riverkings in der Eishockey-Oberliga den EC Peiting. Erneut ist es für den HC Landsberg Zeit für eine Revanche.

Von Margit Messelhäuser

Zwei Derbys standen an diesem Wochenende für die Landsberg Riverkings auf dem Programm – auf eines muss der HCL verzichten. Da beim ECDC Memmingen Corona-Fälle im Team aufgetreten sind, wurde die Partie in der Eishockey-Oberliga am Sonntag abgesagt. Aber zu Hause dürfen die Landsberger ran: Am Freitag ist Peiting zu Gast und da steht eigentlich auch eine Revanche an.

