Eishockey-Oberliga: Präsidium des HC Landsberg stellt sich neu auf

Plus Frank Kurz bleibt Präsident beim Eishockey-Oberligisten HC Landsberg. Ein wichtiger Posten wird nicht besetzt. Wie der Etat für die laufende Saison aussieht.

Neuwahlen standen bei der Jahresversammlung des HC Landsberg an. Frank Kurz bliebt Präsident, allerdings nur für zwei Jahre – die Verkürzung der Wahlperiode war nur eine Neuerung beim Eishockey Oberligisten. Auch der Etat für die laufende Saison wurde vorgestellt, hier rechnet man mit einem kleinen Minus.