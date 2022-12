Eishockey

15:07 Uhr

Eishockey: Vorzeitiges Weihnachtsgeschenk für den HCL?

Für den HC Landsberg stehen am Freitag und Montag zwei wichtige Spiele auf dem Programm. Beide Male geht es gegen Mannschaften, die hinter dem HCL in der Tabelle liegen.

Plus Der HC Landsberg kann sich am Freitag selbst beschenken. In der Eishockey-Oberliga stehen für die Riverkings wichtige Spiele - und es gibt gute Nachrichten.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Am Freitag zu Hause gegen Lindau und am Montag in Klostersee: Die Landsberg Riverkings haben in der Eishockey-Oberliga mit zwei Siegen die Möglichkeit, einem Platz in den Pre-Play-offs wieder sehr nahezukommen. Vor diesem wichtigen Wochenende hat Trainer Sven Curmann auch endlich mal wieder gute Nachrichten, was den Kader betrifft.

