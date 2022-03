Eishockey

Endspurt für den HC Landsberg in der Eishockey-Oberliga

Für HCL-Trainer Sven Curmann und sein Team stehen noch drei Spiele in der Eishockey-Oberliga an. Am Sonntag findet das letzte Heimspiel gegen Peiting statt.

Plus Drei Partien stehen für den HC Landsberg in der Oberliga noch an. Am Sonntag kommt Peiting zum letzten Heimspiel, zuvor geht es nach Memmingen. Die Riverkings sind dabei das Zünglein an der Waage.

Von Margit Messelhäuser

Schafft es der HC Landsberg noch, die rote Laterne in der Eishockey-Oberliga an Passau abzugeben? Gegen Höchstadt musste man unter der Woche eine Niederlage hinnehmen, aber drei Partien stehen noch aus. Und diesmal soll nach der Saison wieder eine Trikotversteigerung stattfinden, bei der sich die Fans noch mal treffen können.

