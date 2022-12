Eishockey

17:21 Uhr

Erkältungswelle schwächt die Landsberg Riverkings

Im Heimspiel unterlagen die Landsberg Riverkings (dunkle Trikots) dem SB Rosenheim nur knapp mit 2:3. Am Freitag ist der HCL in Rosenheim zu Gast.

Plus Die Landsberg Riverkings treffen auf die Top-Teams der Eishockey-Oberliga. Ausgerechnet gegen Rosenheim und Weiden gibt es wohl einige Ausfälle.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Hinter dem HC Landsberg liegt ein rabenschwarzes Wochenende in der Eishockey-Oberliga. Und diesmal warten auf die Riverkings alles andere als „Aufbaugegner“: Am Freitag steht das Derby in Rosenheim an und am Sonntag kommt Spitzenreiter Weiden. Ausgerechnet jetzt grassiert bei den Riverkings eine Erkältungswelle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen