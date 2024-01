Ex-EVL-Legende Arthur Rutland gestorben

Arthur Rutland war einer der besten Ausländer des EV Landsberg in der 2. Eishockey-Bundesliga. Vor Kurzem ist er überraschend gestorben. Ehemalige Mitspieler erinnern sich.

Er war einer der Publikumslieblinge des Landsberger Eishockeys: Arthur Rutland. Von 1988 bis 1992 spielte der Kanadier für den damaligen EV Landsberg in der 2. Bundesliga, im Alter von 63 Jahren ist er vor Kurzem überraschend gestorben. Ehemalige Mannschaftskameraden von ihm erinnern sich an die "Tormaschine".

"Die Statistiken von ihm sind wirklich beeindruckend", sagt Jockl Ried, der zusammen mit Rutland beim EV Landsberg gespielt hat. "Er war nicht nur ein super Spieler, sondern auch ein sehr angenehmer Mensch." In den vier Jahren, in denen Rutland für den EV Landsberg spielte, hatte er fast 200 Partien absolviert und beeindruckende 202 Tore erzielt. Doch Rutland habe nicht nur fürs Ergebnis gearbeitet, "er hat auch alle anderen Spieler mitgezogen", so Ried.

"Ein außergewöhnlicher Spieler"

Auch Markus Weiss, der ebenfalls mit Rutland auf dem Eis stand, erinnert sich gut den Kanadier. "Als er noch bei Selb spielte, hat er uns fast im Alleingang abgeschossen." Für den EV Landsberg war Rutland ebenso erfolgreich. "Er war auf jeden Fall ein außergewöhnlicher Spieler", so Markus Weiss. Dabei zeigte Rutland seine Qualitäten im Abschluss vor allem bei den Heimspielen: Selten erzielte er weniger als fünf Tore pro Spiel.

Im Jubiläumsjahr des EV Landsberg, 2005, hatte der Verein ein Spiel mit ehemaligen Größen veranstaltet. Dazu war Arthur Rutland noch mal mit seinem Sohn nach Landsberg gekommen. Nach dem Ende seiner sportlichen Karriere hatte der Kanadier in seiner Heimat eine Ausbildung zum Polizisten absolviert.