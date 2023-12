Eishockey

06:06 Uhr

Ex-Trainer des HC Landsberg kommt mit seinem neuem Team

Plus Die Riverkings empfangen Kempten. Deren Coach Sven Curmann stand vergangene Saison noch in Landsberg hinter der Bande. Die Gastgeber plagen personelle Sorgen.

Von Christian Mühlhause

Am heutigen Freitagabend steht für den HC Landsberg ein besonderes Spiel an. Mit Sven Curmann steht ein Trainer bei den Gästen hinter der Bande, der zuvor viele Jahre den Nachwuchs der Landsberger betreut hatte und bis Februar diesen Jahres Cheftrainer der ersten Mannschaft in der Eishockey-Oberliga gewesen war. Curmann wurde auch als Trainer für die neue Saison in der Bayernliga gehandelt, letztlich entschieden sich die Verantwortlichen bei den Riverkings aber für Martin Hoffmann. Dieser ist voll des Lobes über Kempten und sieht – auch aufgrund der eigenen personellen Situation – ein „herausforderndes Wochenende“ auf seine Mannschaft zukommen.

Sven Curmann trainiert seit dieser Saison das Team aus Kempten, zugleich Konkurrent von Landsberg in der Eishockey-Bayernliga. Foto: Thorsten Jordan (Archiv)

Beim Blick auf die Tabelle bewegt sich der HCL auf einem Niveau mit Kempten. Die Allgäuer sind Dritter und haben einen Punkt mehr als der Tabellensechste vom Lech. Kempten hat aber eine Partie weniger ausgetragen. „Für mich sind sie aktuell das heißeste Team der Liga und Favorit. Ihre Leistung gegen Geretsried und Königsbrunn war richtig stark“, so Hoffmann. Kemptens Kader weise auch viel Qualität auf. Mit Christopher Mitchell gehört auch ein Spieler dazu, der vergangene Saison noch für Landsberg in der Oberliga aufs Eis ging. Auch Jakub Bitomsky –vergangene Saison in Passau – wechselte eine Liga nach unten zu den Allgäuern. „Sie haben meiner Meinung nach mit Filip Kokoka den derzeit besten Ausländer der Bayernliga unter Vertrag“, lobt Hoffmann.

