Für den HC Landsberg bleibt das letzte Wunder aus

Der HC Landsberg hat im Laufe dieser Saison in der Eishockey-Bayernliga einige Wunder vollbracht - das letzte allerdings blieb aus: Im siebten Spiel der Play-offs unterlagen die Riverkings bei den Erding Gladiators mit 1:3. Damit zieht der Tabellenerste der Vorrunde ins Halbfinale ein, für die Landsberger ist dagegen die Saison beendet. Dreimal haben die Riverkings in dieser Serie einen Rückstand ausgeglichen, jetzt ist die Entscheidung gefallen. Trotz der Niederlage können Trainer Martin Hoffmann und seine Spieler hocherhobenen Hauptes in die Sommerpause gehen.

Beiden Mannschaften war die Anspannung anzumerken, doch Erding kam zunächst besser mit dem Druck zurecht und erarbeitete sich schnell einige gute Möglichkeiten: Landsbergs Keeper Moritz Borst stand gleich in den ersten Minuten mehrmals im Brennpunkt, hielt aber souverän. Landsberg hatte Mühe, ins gegnerische Drittel zu kommen, erst nach rund sechs Minuten gab es den ersten guten Abschluss. In der 9. Minute fuhren die Gastgeber einen schnellen Konter und Gagnon ließ Borst keine Chance. Kurz darauf gab es die erste Strafe gegen Landsberg, doch die Landsberger Box hielt. Kaum wieder komplett schlug es in Erdings Kasten ein: Nach einem Bully schaltete Frantisek Wagner am schnellsten und überwand Erdings Keeper Leon Meder (12.). Die Partie war danach ausgeglichen, mit Chancen auf beiden Seiten.

Der dritte Gegentreffer ist der Knackpunkt bei Landsberg

Ins zweite Drittel starteten die Riverkings aggressiver, wurden aber dann schnell durch eine Strafzeit ausgebremst. Zwar überstanden die Landsberger die Unterzahl, doch kaum waren sie wieder komplett, traf Erding durch Zimmermann zum 2:1 (26.). Das steckte der HCL noch gut weg, hatte sogar kurz danach Überzahl, doch die gefährlichste Chance war ein Lattentreffer von Erding bei einem Konter. Das 3:1 der Gastgeber in der 30. Minute durch Elias Maier war ein Wirkungstreffer: Die Landsberger kamen nicht mehr richtig ins Spiel und der HCL konnte sich bei Keeper Borst bedanken, dass es bei diesem Rückstand zur zweiten Pause blieb. Man spürte, dass die Landsberger wollten, sie kämpften und liefen, aber die Fehlpässe häuften sich und sie kamen zu keinen zwingenden Chancen mehr - Erding dagegen spielte seine ganze Routine aus.

Coach Martin Hoffmann stellte für das letzte Drittel noch mal um, brachte Frantisek Wagner wieder in der ersten Reihe mit Victor Östling und Filip Bergsdorf. Lukas Heß wechselte in die zweite zu Manuel Müller und Lars Grözinger. Die Landsberger machten auch sofort Druck, doch der schnelle Anschlusstreffer wollte einfach nicht fallen. Frantisek Wagner hatte in der 45. und 50. Minute noch zwei Möglichkeiten, aber es sollte einfach nicht sein. Auch eine Überzahl in der 53. Minute konnten die Landsberger nicht nutzen. Knapp zwei Minuten vor Schluss setzte Martin Hoffmann noch mal alles auf eine Karte und nahm Moritz Borst für einen weiteren Feldspieler vom Eis, doch Erding ließ nichts mehr zu - es blieb bei der 1:3-Niederlage und dem Aus für die Riverkings.

Landsberger Fans feiern die Riverkings

Von den Fans wurden die Riverkings und Trainer Hoffman dennoch - verdientermaßen - noch lange gefeiert: „Wir sind stolz auf unser Team, HC Landsberg“, tönte es von den Rängen. Die Riverkings hatten den Erdingern eine tolle Serie geliefert, alle ihre Heimspiele gewonnen, am Ende war es einfach eines zu wenig. Zum wertvollsten Spieler aufseiten der Riverkings wurde nach dieser Partie Lukas Heß gewählt. Auch wenn es jetzt in die Sommerpause geht: Spätestens diese Serie hat schon wieder Vorfreude auf die neue Saison geweckt.