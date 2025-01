Für den HC Landsberg könnte eine Vorentscheidung fallen

Vier Spiele werden in der Vorrunde der Eishockey-Bayernliga noch absolviert, dann steht fest, wer direkt in die Play-offs und die Play-downs gehen wird - und wer eine zweite Chance in den Pre-Play-offs erhält. Für den HC Landsberg ist noch alles möglich, dennoch könnte am Wochenende bereits eine Vorentscheidung fallen. Denn mit Buchloe und Pfaffenhofen bekommen es die Riverkings mit zwei Teams zu tun, die weit unten in der Tabelle zu finden sind. Doch ausgerechnet jetzt stehen die Vorzeichen nicht gut.

