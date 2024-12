Für den HC Landsberg steht schon das nächste Derby an

Wie haben die Spieler des HC Landsberg die Weihnachtsfeiertage weggesteckt? Das wird sich am Freitag in Königsbrunn zeigen. Auch wenn die Riverkings die vergangenen sechs Spiele in der Eishockey-Bayernliga gewonnen haben, sieht Trainer Martin Hoffmann seine Mannschaft am Wochenende erneut als Außenseiter. Königsbrunn sei immerhin zweifacher Meister, am Sonntag kommt mit Schweinfurt dann der Tabellenführer der Rückrunde nach Landsberg. „Aber chancenlos sind wir sicher nicht“, sagt Hoffmann - vorausgesetzt, seine Spieler setzen die Taktik weiter so gut um.

