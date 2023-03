Eishockey

11:53 Uhr

Für HC Landsberg gibt es zum Abschluss ein Erfolgserlebnis

Plus Der HC Landsberg gewinnt das letzte Heimspiel in der Hauptrunde der Eishockey-Oberliga. In Peiting fehlen aber weitere verletzte Spieler.

Von Margit Messelhäuser

Auch wenn es keine Rolle mehr spielt: Für das Selbstbewusstsein war der 5:4-Erfolg der Landsberg Riverkings gegen Bad Tölz unglaublich wichtig. Zwar unterlag der HCL dann noch in Peiting mit 1:6, doch damit hatte HCL-Trainer Andreas Becher angesichts der Ausfälle schon gerechnet.

