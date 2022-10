Eishockey

vor 34 Min.

Für Riverkings-Coach Sven Curmann zählt nicht nur das Ergebnis

Der HC Landsberg gewinnt auch sein zweites Heimspiel in der neuen Oberliga-Saison. Gegen Klostersee gab es einen 5:4-Erfolg, der hart erkämpft wurde. Am Sonntag steht das nächste Heimspiel an.

Plus Der HC Landsberg fährt in der Eishockey-Oberliga gegen Klostersee den zweiten Sieg ein. Trainer Curmann ist dennoch angefressen. Was er vom Team erwartet.

Von Margit Messelhäuser

Beim HC Landsberg geht es Schlag auf Schlag: Nach dem Heimsieg vom Mittwoch gegen Klostersee sind Trainer Sven Curmann und sein Team am Freitag beim SC Riessersee zu Gast, am Sonntag erwarten die Riverkings in der Eishockey-Oberliga dann ab 18 Uhr den Deggendorfer SC.

