17:58 Uhr

Für Sven Curmann war es das schwerste Spiel in dieser Saison

Plus Schweren Herzens hat Sven Curmann den HC Landsberg vor Saisonbeginn verlassen. Als Trainer von Kempten kehrt er zum Derby der Eishockey-Bayernliga zurück nach Landsberg.

Von Margit Messelhäuser

Es war ein ungewöhnliches Bild: Sven Curmann, ein Urgestein im Landsberger Eishockey, auf der Bank des Gegners zu sehen. "Für mich war es sicher das schwerste Spiel in dieser Saison", räumte der neue Trainer des ESC Kempten im Gespräch mit unserer Redaktion ein. Am Ende nahm Curmann zwei Punkte aus Landsberg mit und er verriet, was ihm dieser Sieg bei seinem ehemaligen Verein bedeutet.

In der vergangenen Saison war Curmann beim HC Landsberg, damals noch in der Oberliga am Start, zurückgetreten. Dennoch wurde er lange als Trainer für die laufende Saison gehandelt, auch er selbst hätte das Amt gerne übernommen. Es kam anders: Der Verein entschied sich für Martin Hoffmann als neuen Trainer und Curmann wechselte nach Kempten.

