HC Landsberg: Auf Kampf und Frust folgt der große Jubel

Plus Mehr als 1100 Gäste sind beim Saisonstart des HC Landsberg in der Eishockey-Oberliga gegen Füssen dabei. Sie sehen ein Heimspiel mit sehr unterschiedlichen Dritteln.

Es war ein Wechselbad der Gefühle, das die Eishockeyspieler des HC Landsberg den 1196 Zuschauerinnen und Zuschauern zum Saisonauftakt im Hungerbachdome boten. Die sahen gegen Füssen drei sehr unterschiedliche Drittel und jubelten am Ende, auch wenn es danach lange nicht ausgesehen hatte. Innerhalb von zehn Minuten wurden die Gäste aus dem Allgäu, die bis dato noch 2:0 geführt hatten, zerlegt.