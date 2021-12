Eishockey

22:26 Uhr

HC Landsberg beendet das Jahr 2021 mit einer Niederlage

Ondrej Nedved brachte den HC Landsberg in Rosenheim in Führung.

Plus Der HC Landsberg kann nach seinem Sensationssieg gegen den Spitzenreiter der Eishockey-Oberliga Süd in Rosenheim nicht nachlegen. Warum HCL-Trainer Fabio Carciola dennoch nicht enttäuscht ist.

Von Margit Messelhäuser

Zunächst sah es tatsächlich danach aus, als könnte der HC Landsberg die zweite Sensation in Folge verbuchen. Nach dem überraschenden Heimsieg gegen den Tabellenführer der Oberliga Süd, die Blue Devils Weiden, gingen die Landsberger auch beim Zweiten Rosenheim in Führung. Doch am Ende musste man mit 1:5 den Gastgebern die Punkte überlassen.

