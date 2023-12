Eishockey

HC Landsberg behält im Hexenkessel in Kempten die Nerven

Mehr als 2500 Fans sorgten im Eisstadion in Kempten für Stimmung. Am Ende jubelten aber die Anhänger des HC Landsberg.

Plus In der Eishockey-Bayernliga schließt der HC Landsberg das Jahr 2023 mit einem deutlichen Sieg ab. In Kempten geraten die Riverkings zunächst in Rückstand.

Dem HC Landsberg ist die Revanche gelungen: In der Eishockey-Bayernliga gewinnen die Riverkings ihr letztes Spiel des Jahres 2023 in Kempten mit 5:1. Im Hinspiel hatten sich die Landsberger noch in der Verlängerung geschlagen geben müssen, diesmal sorgten die Landsberger schon im ersten Drittel für eine Vorentscheidung.

Es war das von Landsbergs Trainer Martin Hoffmann erwartete heiße Spiel. Mehr als 2500 Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten in Kempten für eine tolle Atmosphäre. Die Riverkings ließen sich davon nicht aus dem Konzept bringen und nutzen diesmal ihre Chancen konsequent. Für HCL-Trainer Martin Hoffmann dürfte es ein nicht alltäglicher Erfolg gewesen sein. Wird Kempten doch vom Ex-Landsberger Coach Sven Curmann trainiert - nachdem Curmann in Landsberg einen Sieg einfahren konnte, gelang auch Hoffmann eindrucksvoll die Revanche. "Diesmal kann ich keinen besonders herausstellen, von Keeper Moritz Borst über die Verteidiger bis zu den Stürmern haben sich alle perfekt an den Plan gehalten", freute sich Hoffmann nach der Partie. "Es war unser bestes Saisonspiel bislang."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

