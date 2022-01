Eishockey

18:24 Uhr

HC Landsberg: Das erste Spiel unter Trainer Sven Curmann

Sven Curmann (hier mit Kapitän Tobias Wedl) steht am Freitag beim Heimspiel gegen Memmingen erstmals als Cheftrainer bei den Riverkings an der Bande.

Plus Die Riverkings erwarten in der Eishockey-Oberliga den ECDC Memmingen. Der neue Coach der Landsberger startet mit einer ungewöhnlicher Aktion.

Von Margit Messelhäuser

Es soll ein Neustart mitten in der Saison werden: Anfang der Woche hat Sven Curmann Fabio Carciola als Trainer der Landsberg Riverkings abgelöst. Am Freitagabend steht die erste Bewährungsprobe an, dann sind die Memmingen Indians beim Schlusslicht der Eishockey-Oberliga zu Gast (20 Uhr). Und Curmann hat die Mannschaft im ersten Training gleich mit einer ungewöhnlichen Aktion auf diesen Neustart eingestimmt.

